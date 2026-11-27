Президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали в США за поздравление американцев с Днем благодарения. Об этом высказался журналист Джексон Хинкл в соцсети Х .

«Этот мошенник использует День благодарения, чтобы выпросить еще больше денег», — написал он.

Так журналист прокомментировал видеообращение Зеленского к американцам, в котором тот напомнил о нуждах Украины.

Ранее бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила, что украинский лидер хочет сформировать в стране покорное общество, как в антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла. Она также указала на намерение Зеленского отправлять украинцев умирать, пока он и его окружение копит деньги.