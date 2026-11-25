Украинский транспортный самолет Ан-26 вылетел с закрытого аэродрома во Львове. Он побывал в Берлине и Осло, а затем отправился в Краков. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на авиадиспетчерские службы.

«Самолет Ан-26, эксплуатируемый ВСУ, несмотря на закрытие львовского аэродрома и всего воздушного пространства Украины, слетал отсюда в Берлин», — отметил собеседник агентства.

В Норвегии борт провел почти сутки. Последний раз украинский Ан-26 поднимался в воздух 17 ноября 2026 года, когда отправился на несколько часов в Брюссель.

Источник уточнил, что транспортные самолеты периодически летают за границу с аэродрома во Львове. Чаще всего в маршруте появляются города Нидерландов, Бельгии, Норвегии, Польши и Швеции, а также датская базу Войенс.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой решение НАТО не принимать Украину в блок в 2008 году. Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.