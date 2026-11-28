Британские СМИ начали оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в соцсети Х написала его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

«Общественное мнение в Великобритании по отношению к войне на Украине и Зеленскому сейчас значительно меняется», — написала экс-соратница Зеленского.

Ему начали задавать все более острые вопросы, в том числе о коррупционных скандалах и провокациях ВСУ, отметила Мендель.

Зеленского в США раскритиковали за поздравления американцев с Днем благодарения. Главу киевского режима обвинили в использовании праздника для выманивания денег. Зеленский даже в поздравлении упомянул нужды украинцев.

Мендель ранее рассказала, что Зеленский не соглашается на мирные договоренности в угоду собственным интересам. Он хочет продолжения конфликта.