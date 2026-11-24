Глава киевского режима Владимир Зеленский не соглашается на мирные договоренности в угоду собственным интересам. Такое заявление сделала бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в интервью польской журналистке Эве Зайончковской на ее YouTube-канале .

«Именно он (Зеленский — прим. ред.) хочет продолжать этот конфликт <…> Зеленский поставил на первое место собственные интересы и интересы тех, кто извлекает выгоду из конфликта», — отметила Мендель.

Зеленский с 2023 года уже не раз отказывался принимать мирные соглашения, напомнила бывшая пресс-секретарь. Мендель заявила, что Украина не сможет победить в конфликте из-за отсутствия вооружения и личного состава.

Ранее Мендель призвала украинские власти пойти на деэскалацию конфликта с Россией. В качестве примера ситуации на Украине она опубликовала кадры с многокилометровыми пробками в Киеве.