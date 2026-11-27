Не менее 188 жителей Тернопольской области Украины женились на своих бывших тещах ради уклонения от призыва. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника областной Нацполиции Сергея Зюбаненко.

Поскольку гражданин Украины имеет право на отсрочку от мобилизации, если его жена — инвалид I или II группы, мужчины разводятся с супругами и заключают фиктивные браки с их матерями, имеющими такой статус.

«Такие схемы в нашем обществе, к сожалению, имеют системный характер», — отметил Зюбаненко.

По его словам, в 2024 году зарегистрировали 145 подобных браков, в 2025-м — 138, а с начала 2026 года их уже 188. начальник полиции добавил, что намерен проверять эти случаи на законность, так же как другие подозрительные схемы уклонения от призыва.

Ранее охрана в Дублине выгнала журналиста за неудобный вопрос о мобилизации, заданный послу Украины. Он обвинил руководство страны в нарушении прав человека.