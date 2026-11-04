Кличко высказался о ситуации с электроснабжением Киева

Кличко: в Киеве сложилась чрезвычайно сложная ситуация с электроснабжением

В Киеве сложилась чрезвычайно сложная ситуация с электроснабжением города из-за повреждения энергообъектов. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Виталий Кличко.

«Повреждена и генерация, и передача электричества по всей стране. Также в результате атак в последние дни повреждены объекты Киевского регионального энергоузла. Поэтому „Укрэнерго“ ввело экстренные отключения электроэнергии», — написал он.

Кличко добавил, что в Киеве из-за отсутствия электроснабжения возникли перебои с водоснабжением и в движении общественного электротранспорта.

Ранее компания «Киевводоканал» сообщила, что украинская столица временно осталась без водоснабжения и призвала киевлян набирать питьевую воду в сети бюветных комплексов.