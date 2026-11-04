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    Кличко высказался о ситуации с электроснабжением Киева

    Кличко: в Киеве сложилась чрезвычайно сложная ситуация с электроснабжением

    Фото: РИА «Новости»

    В Киеве сложилась чрезвычайно сложная ситуация с электроснабжением города из-за повреждения энергообъектов. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Виталий Кличко.

    «Повреждена и генерация, и передача электричества по всей стране. Также в результате атак в последние дни повреждены объекты Киевского регионального энергоузла. Поэтому „Укрэнерго“ ввело экстренные отключения электроэнергии», — написал он.

    Кличко добавил, что в Киеве из-за отсутствия электроснабжения возникли перебои с водоснабжением и в движении общественного электротранспорта.

    Ранее компания «Киевводоканал» сообщила, что украинская столица временно осталась без водоснабжения и призвала киевлян набирать питьевую воду в сети бюветных комплексов.

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    изображение сгенерировано ИИ/360.ru