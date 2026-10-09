Половина Киева осталась без света

Экстренные отключения затронули Киев и два района Киевской области

Энергетики ввели экстренные ограничения электроснабжения на правом берегу Киева и в двух районах Киевской области. Под отключения попали Бучанский и Вышгородский районы, сообщила пресс-служба ДТЭК.

«По команде Укрэнерго применили экстренные отключения», — отметили представители энергохолдинга.

Компания не назвала сроки возвращения электричества потребителям.

Днем ранее перебои с энергоснабжением парализовали часть городской инфраструктуры Киева. В столице приостанавливали движение метро и наземного электротранспорта, а электричество отключалось в здании Верховной рады. Украинские СМИ сообщали о транспортных затруднениях и сбоях в работе водопровода и канализации.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан, что украинская столица переходит в режим выживания из-за проблем с инфраструктурой.