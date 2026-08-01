Кличко обратил внимание на неэффективность работы глав райадминистраций Киева

Районные госадминистрации Киева, которые назначает президент Украины Владимир Зеленский, работают неэффективно. Об этом местным СМИ заявил мэр столицы республики Виталий Кличко.

Он обрушился с критикой на руководство киевских чиновников, которые не реализуют проекты, хотя на них выделили деньги.

«Районные администрации, главы районов находятся, по большому счету, в подчинении города, но сделали такую историю в этой политической борьбе, что мэр города не влияет на назначения, увольнения, даже выговор не может сделать главе района», — подчеркнул Кличко и призвал предпринять меры, чтобы власти города начали работать.

Ранее мэр Киева назвал ошибкой увольнение министра обороны Украины Михаила Федорова без объяснения причин. Он объяснил, что покинувший должность глава ведомства активно реформировал военную систему, противодействовал коррупции и сокращал расходы на оборону.