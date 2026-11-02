Якубовича внесли в базу украинской военной разведки

Телеведущий Леонид Якубович попал в базу данных украинской военной разведки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на портал украинского ведомства.

В качестве оснований для включения в список авторы ресурса указали публичную поддержку Якубовичем действий России и политики российских властей в отношении Украины. Также ему вменяют выступления за признание ДНР и ЛНР.

Кроме того, в карточке отмечается, что телеведущий неоднократно был доверенным лицом президента Владимира Путина на выборах и посещал Крым.

Ранее в антироссийский список ГУР попал рэпер Macan, который проходит службу в рядах Росгвардии.