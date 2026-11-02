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    Якубовича внесли в базу украинской военной разведки

    Фото: РИА «Новости»

    Телеведущий Леонид Якубович попал в базу данных украинской военной разведки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на портал украинского ведомства.

    В качестве оснований для включения в список авторы ресурса указали публичную поддержку Якубовичем действий России и политики российских властей в отношении Украины. Также ему вменяют выступления за признание ДНР и ЛНР.

    Кроме того, в карточке отмечается, что телеведущий неоднократно был доверенным лицом президента Владимира Путина на выборах и посещал Крым.

    Ранее в антироссийский список ГУР попал рэпер Macan, который проходит службу в рядах Росгвардии.

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