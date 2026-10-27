Киев начал осваивать космос спутниками с помощью Маска

Украинская компания HIMERA вместе с датскими партнерами вывела на орбиту тестовый спутник связи OBRIA NANO. Аппарат отправили в космос на ракете компании SpaceX, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на СМИ Украины.

Пресс-релиз по данному поводу также разместила сама HIMERA на официальном сайте. Разработчики заявили, что спутник уже вышел на рабочую орбиту, с ним удалось установить связь.

Аппарат OBRIA NANO Украине помогла создать датская компания GomSpace Group. Предполагается, что спутник станет основой для будущей сети связи. Управляет им украинский оператор.

Киев намерен использовать такую технику для «обеспечения стратегической безопасности». В перспективе сеть накроет всю территорию Украины. Она будет работать вместе с европейскими спутниковыми системами.

Авторы проекта намерены локализовать производство спутников на Украине. Сколько стоит эта система и когда ее можно будет ввести в полноценную работу, неизвестно.

Данные о запуске Falcon 9 в рамках миссии Transporter-18 есть на сайте SpaceX. В опубликованном списке полезной нагрузки спутник OBRIA NANO не указан.

Запуск аппарата прошел на фоне конфликта вокруг Starshield. Западная пресса утверждала, что Маск временно отключал Украину от этой системы в октябре 2026 года.