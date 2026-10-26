Зеленский захотел продлить военное положение на Украине до конца января

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде два законопроекта, предполагающие продление военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 дней. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой текст проектов.

Согласно документам, новые сроки могут действовать до 29 января 2027 года. Отсчет военного положения предлагают начать с 05:30 31 октября 2026 года. Для мобилизации предусмотрен аналогичный период.

Сейчас действующие режимы истекают 31 октября. При этом внесение проектов не означает, что Рада уже одобрила их продление.

Военное положение на Украине ввели 24 февраля 2022 года, а на следующий день президент объявил всеобщую мобилизацию.

Ранее шведские журналисты случайно сняли на видео насильственную мобилизацию на улице Киева. На кадрах несколько человек тащили по асфальту сопротивляющегося мужчину.