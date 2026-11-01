В силовых структурах РФ сообщили об освобождении друга Зеленского из ТЦК

Бывшего одноклассника президента Украины Владимира Зеленского, одного из основателей «Квартала 95» Дениса Манжосова отпустили из территориального центра комплектования (ТЦК) в Киеве после вмешательства высокопоставленного чиновника. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, 28 октября 48-летнего Манжосова доставили в Днепровский районный ТЦК украинской столицы. Однако уже на следующий день его фамилия отсутствовала в списках учреждения.

Источник утверждает, что после прибытия Манжосова в военкомат поступил звонок с распоряжением освободить его. Имя чиновника, который якобы вмешался в ситуацию, не называется.

Манжосов учился с Зеленским в одном классе. В 1997 году участвовал в создании команды КВН «95-й квартал».

Ранее Зеленский выразил готовность встретиться с российским президентом Владимиром Путиным на территории Турции. Он добавил, что рассчитывает на посредничество Анкары.