Рэпер Macan попал в антироссийский список ГУР Украины

Российский рэпер Macan (Андрей Косолапов) попал в базу украинского портала War and Sanctions, который курирует Главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные ресурса.

Украинская сторона объяснила включение артиста его «устойчивой идеологической лояльностью» российским властям. В карточке Косолапова его называют лидером общественного мнения и одним из самых прослушиваемых исполнителей в России.

Кроме того, в базе указано, что с осени 2025 года рэпер проходит службу в Росгвардии. По данным портала, он служит оператором беспилотников в 604-м Центре специального назначения «Витязь».

Ранее в антироссийский список ГУР попал форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.