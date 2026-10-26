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    Рада Украины в 21-й раз продлила военное положение

    Фото: РИА «Новости»

    Верховная рада Украины в 21-й раз проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные парламента.

    Оба режима продлили еще на 90 дней — до 29 января 2027 года. За военное положение отдали голоса 293 депутата, за мобилизацию — 281.

    Ранее эти законопроекты внес в Раду президент Украины Владимир Зеленский.

    Действующие режимы должны был истечь 31 октября. Военное положение в стране ввели 24 февраля 2022. На следующий день на Украине объявили всеобщую мобилизацию.

    Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что для заключения мира с Россией президенту Владимиру Зеленскому нужно уйти в отставку.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев согласился с мнением о том, что украинский лидер стремится заработать на военном конфликте в отличие от американского бизнесмена Илона Маска, который на самом деле стремится к миру.

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