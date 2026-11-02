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    Воздушные силы Украины подтвердили взлом своего приложения для оповещения

    Фото: 360.ru

    Воздушные силы Украины подтвердили, что официальное приложение для оповещения о воздушных тревогах было взломано. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.

    В результате хакерской атаки в приложении появились ложные предупреждения о радиационной и химической опасности в Киеве, а также сообщения об уличных боях. Позже в Воздушных силах заявили, что никакой радиационной угрозы нет.

    Пресс-служба приложения подтвердила факт взлома. Работу ресурса приостановили, а push-уведомления отключили.

    Ранее хакер PalachPro заявил о получении доступа к документам и информационным системам украинских военных после взлома ряда дата-центров.

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