Воздушные силы Украины подтвердили взлом своего приложения для оповещения

Воздушные силы Украины подтвердили, что официальное приложение для оповещения о воздушных тревогах было взломано. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.

В результате хакерской атаки в приложении появились ложные предупреждения о радиационной и химической опасности в Киеве, а также сообщения об уличных боях. Позже в Воздушных силах заявили, что никакой радиационной угрозы нет.

Пресс-служба приложения подтвердила факт взлома. Работу ресурса приостановили, а push-уведомления отключили.

Ранее хакер PalachPro заявил о получении доступа к документам и информационным системам украинских военных после взлома ряда дата-центров.