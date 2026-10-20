На Украине завели дело о хищении на 5,6 млн долларов при закупке БПЛА

Украинские чиновники и представители частных компаний нанесли государству ущерб на 254 миллиона гривен, или более 5,6 миллиона долларов, при закупке беспилотников для сил обороны в 2023 году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на офис генерального прокурора.

По версии следствия, в мае и сентябре 2023 года Госспецсвязь заключила контракты с тремя связанными между собой компаниями на поставку нескольких тысяч беспилотников DJI и Autel. В перечень вошли Mavic 3, Mavic 3T, Mavic 3 Pro, Matrice M30T и Evo Max 4T.

Следствие утверждает, что стоимость техники превышала рыночную на 60–90%. Победителей торгов, как полагают правоохранители, определяли заранее, а другие подконтрольные компании привлекали для создания видимости конкуренции. Часть полученных средств, по данным НАБУ, переводили на счета подконтрольных структур за рубежом.

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