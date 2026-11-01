Международный валютный фонд 1 ноября ждет от Украины четыре взноса по кредиту. Их общая сумма превышает 200 миллионов долларов, следует из внутренних документов МВФ, оказавшихся в распоряжении РИА «Новости».

МВФ включил в выплаты дополнительные надбавки за то, что Украина сохраняет значительный объем задолженности уже длительное время. В сумму вошли комиссия за использование специальных прав заимствований и базовые сборы в виде процентов за займ. Основная процентная ставка составляет две трети от ожидаемых выплат.

Всего Украина должна 1 ноября вернуть МВФ 152,3 миллиона в виде специальных прав заимствования (SDR) — свыше 206,5 миллиона долларов. До конца года фонд ожидает от Киева 715,2 миллиона долларов.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что Украина обречена как государство. По его словам, в будущем «коалиция желающих» станет «коалицией желающих денег» и потребует их возврата.