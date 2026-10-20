Россиянок предупредили об отказе в перелете за симуляцию беременности ради багажа

Симуляция беременности ради бесплатного провоза лишних вещей может обернуться требованием оплатить перевес и отказом в перевозке. Об этом предупредил вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов, сообщает Москва 24 .

Поводом для комментария стал популярный в Сети ролик. В нем девушка рассказала, как притворилась беременной в московском аэропорту, чтобы пронести на себе дополнительные вещи без доплаты.

Мохов пояснил, что при обнаружении обмана авиакомпания может потребовать оплатить перевес по действующему тарифу. Если пассажирка откажется платить, перевозчик вправе отказать ей в перелете.

Эксперт также отметил, что авиакомпании могут устанавливать требования к перевозке беременных. Их цель — оценить безопасность перелета для будущей матери и ребенка, а не выявить обман.

Адвокат, эксперт в области защиты прав туристов Маргарита Еремеева назвала такую уловку излишней. По ее словам, для уменьшения веса багажа бывает достаточно надеть на себя самые тяжелые вещи: пассажира не взвешивают, а одежду на нем не считают ручной кладью.