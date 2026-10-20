360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Россиянок предупредили об отказе в перелете за симуляцию беременности ради багажа

    Симуляция беременности ради бесплатного провоза лишних вещей может обернуться требованием оплатить перевес и отказом в перевозке. Об этом предупредил вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов, сообщает Москва 24.

    Поводом для комментария стал популярный в Сети ролик. В нем девушка рассказала, как притворилась беременной в московском аэропорту, чтобы пронести на себе дополнительные вещи без доплаты.

    Мохов пояснил, что при обнаружении обмана авиакомпания может потребовать оплатить перевес по действующему тарифу. Если пассажирка откажется платить, перевозчик вправе отказать ей в перелете.

    Эксперт также отметил, что авиакомпании могут устанавливать требования к перевозке беременных. Их цель — оценить безопасность перелета для будущей матери и ребенка, а не выявить обман.

    Адвокат, эксперт в области защиты прав туристов Маргарита Еремеева назвала такую уловку излишней. По ее словам, для уменьшения веса багажа бывает достаточно надеть на себя самые тяжелые вещи: пассажира не взвешивают, а одежду на нем не считают ручной кладью.

    Читайте также

    Автоэксперт Шкуматов оправдал год без пересдачи экзамена на права за списывание

    Фейк: в России снизят нештрафуемый порог превышения скорости до 5 километров в час

    Камеры на теории и 60 дней на практику. Как изменятся экзамены на права в 2027 году

    МВД опровергло публикацию о том, что сотрудники ГАИ смогут лишать водителей прав

    Автоюрист Воропаев: действие прав по здоровью с марта 2027 года прекратят без суда

    «Аэрофлот» ждет первые МС-21 в 2027 году. Когда новые лайнеры повезут пассажиров?

    Движение поездов восстановили на поврежденных участках в Брянской области

    Новак оценил дефицит бензина на внутреннем рынке

    Lada Granta стала бестселлером российского авторынка в сентябре

    Сотрудники ГАИ смогут лишать водителей прав

    На запасные аэродромы ушли 15 самолетов, летевших во Внуково

    Более 50 рейсов задержали в Пулково после атаки беспилотников