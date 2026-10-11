11 октября 2026 20:20 «Аэрофлот» ждет первые МС-21 в 2027 году. Когда новые лайнеры повезут пассажиров? Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Российский пассажирский самолет МС-21 готовят к первым поставкам авиакомпаниям. В сентябре сразу четыре опытных лайнера продолжили летные испытания, а Иркутский авиазавод уже собирает первые машины. Сертификацию полностью отечественной версии самолета планируют завершить летом 2027 года. Когда первые пассажиры смогут полететь на МС-21, выяснил 360.ru.

Как проходят испытания МС-21 и когда начнутся поставки

В сентябре 2026 года четыре опытных самолета МС-21 с бортовыми номерами 73051, 73054, 73055 и 73057 выполнили 28 полетов общей продолжительностью более 107 часов. Такие данные привел отраслевой портал «Авиация России» в обзоре от 6 октября. Авторы подчеркнули, что не все вылеты входили в программу сертификационных испытаний. Как следует из сообщений производителя самолета — компании «Яковлев», госкорпорации «Ростех» и материалов «Авиации России», машины имеют разную комплектацию.

Фото: РИА «Новости»

Борт 73054 сохранил американские двигатели Pratt & Whitney. На самолетах 73051 и 73055 установлены российские ПД-14, однако часть оборудования остается иностранной. Полностью импортозамещенным является только борт 73057 с отечественными двигателями и бортовыми системами. Однако это не единственная такая машина. В августе 2026 года первый полет совершил серийный полностью импортозамещенный МС-21-310 с заводским номером МС.0014. В сентябре на борту 73051 специалисты проверяли работу российских радиовысотомеров. Самолет 73054 использовали для оценки точности измерения высоты и скорости полета после обновления программного обеспечения. Для этого машина совершала полеты в том числе над северными регионами России из аэропорта Сыктывкара. Всего за месяц она провела в воздухе более 43 часов.

Фото: РИА «Новости»

Еще один опытный самолет — 73055 — участвовал в проверках навигационного оборудования и воздействия статического электричества на бортовые системы. За сентябрь он совершил четыре полета общей продолжительностью около 13 часов. Наиболее интенсивно испытывали полностью импортозамещенный борт 73057. Он выполнил 15 полетов продолжительностью около 48 часов. Специалисты проверяли работу кондиционирования, регулирования давления в салоне, топливной системы, управления самолетом при различных отказах и пожаротушения багажно-грузового отсека. Кроме того, на взлетно-посадочной полосе оценивали работу системы автоматического торможения. По данным Росавиации, на 8 октября МС-21-310 выполнил 115 из 301 запланированного летного испытания. Таким образом, проведено около 38% предусмотренных проверок. Руководитель ведомства Дмитрий Ядров подчеркнул необходимость соблюдать установленные сроки сертификации и свести к минимуму риски ее затягивания.

Фото: РИА «Новости»

Параллельно с испытаниями опытных машин Иркутский авиационный завод готовит к полетам серийные самолеты. В сентябре второй серийный МС-21-310 с заводским номером МС.0015 проходил наземные проверки. Специалисты испытывали бортовое оборудование, топливную систему и радиоэлектронику, а двигатели ПД-14 проверяли на различных режимах работы, включая максимальную мощность. Первый полет машины запланирован на конец октября. Как сообщил главный специалист по развитию производственной системы Иркутского авиационного завода Николай Бондарев, предприятие закупает металл для следующей партии самолетов, предназначенных «Аэрофлоту». На заводе также продолжается сборка серийных МС-21 в полностью импортозамещенной комплектации. Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что завершить сертификацию МС-21-310 планируют летом 2027 года. В том же году должны начаться первые поставки самолетов «Аэрофлоту», который станет основным заказчиком нового лайнера.

Фото: РИА «Новости»

Генеральный директор Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов уточнил, что по первому контракту перевозчик получит 18 самолетов МС-21-310: восемь в 2027 году и еще десять в 2028-м. До конца 2026 года первые четыре самолета по этому контракту должны поступить на летно-испытательную станцию Иркутского авиационного завода. После завершения сертификации и оформления необходимых документов их передадут «Аэрофлоту». Таким образом, Иркутский авиационный завод ведет серийное производство МС-21-310, хотя сертификация полностью импортозамещенной версии самолета еще не завершена. Для начала пассажирских перевозок необходимо завершить сертификационные испытания, а каждому выпущенному лайнеру — пройти заводские проверки и получить необходимые документы для эксплуатации.

Почему первые рейсы МС-21 могут начаться позже 2027 года

Первые поставки МС-21-310 «Аэрофлоту» запланированы на 2027 год, однако сроки начала регулярных пассажирских перевозок пока остаются неопределенными. Даже получение сертификата типа не гарантирует, что авиакомпании смогут сразу приступить к эксплуатации новых самолетов. Об этом 360.ru заявил авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов Андрей Патраков, ранее работавший над программой МС-21 в корпорации «Иркут». Он пояснил, что оценивать готовность самолета только по количеству испытательных полетов и проведенных часов в воздухе нельзя.

Фото: РИА «Новости»

«Можно потратить несколько сотен часов, чтобы закрыть 80% требований сертификационного базиса, а потом на последние 10% этих требований потратить больше часов, чем за все предыдущее время. Потому что есть очень сложные моменты», — отметил он. По словам эксперта, не каждый полет засчитывается в сертификационную программу. Иногда для подтверждения конкретного требования достаточно часа испытаний, однако подготовка к ним может потребовать десятков часов дополнительных полетов. При этом испытания опытных самолетов с разной комплектацией имеют свои особенности. Если оборудование одинаковое и его работа не зависит от других компонентов лайнера, результаты испытаний могут зачесть при сертификации импортозамещенной версии. «Далеко не все испытания могут быть зачтены. Например, испытания самолета с иностранными двигателями не пойдут в зачет проверок машины с российскими двигателями. А именно их сейчас нужно завершить», — пояснил Патраков. Аналогичные ограничения касаются проверок конструкции самолета с крылом из российских композитных материалов. Испытания машины с другой конструкцией крыла не могут автоматически подтвердить характеристики импортозамещенной версии.

Фото: РИА «Новости»

При этом использование опытных машин с разной комплектацией позволяет разработчику задействовать имеющийся испытательный парк. «Разработчик старается максимально использовать существующие возможности даже отличающихся по конфигурации испытательных прототипов, чтобы интенсифицировать испытания и приблизиться к их завершению», — подчеркнул эксперт. Одним из самых сложных этапов сертификации Патраков назвал испытания при экстремальных температурах. Для них необходимо обеспечить определенные погодные условия, поэтому самолеты отправляют в жаркие регионы или районы с сильными морозами. Эксперт допустил, что МС-21-310 может первоначально получить сертификат с ограничениями по условиям эксплуатации, которые впоследствии придется снимать с помощью дополнительных испытаний. В качестве примера Патраков привел самолет Ил-114-300, который получил сертификат типа, но с существенными ограничениями по условиям эксплуатации.

Фото: РИА «Новости»

Как писали «Ведомости» со ссылкой на карту данных сертификата от 1 июня 2026 года, Ил-114-300 допустили к эксплуатации при температурах от −9 до +25 градусов. Для сравнения: его предшественник Ил-114-100 был сертифицирован для температур от −30 до +45 градусов. По словам Патракова, для расширения температурного диапазона необходимы дополнительные испытания в условиях сильной жары и морозов. «Даже если формально сертификат будет получен летом следующего года, это не значит, что самолеты начнут поставляться и эксплуатироваться в авиакомпаниях», — предупредил Патраков. Однако получение сертификата — не единственное условие начала пассажирских перевозок, подчеркнул эксперт. Необходимо также создать систему технического обслуживания, которая позволит авиакомпаниям эксплуатировать новые самолеты без чрезмерных простоев. «Если после каждого полета вам нужно будет тратить несколько сотен часов на обслуживание, то экономически нецелесообразно эксплуатировать такие лайнеры», — объяснил он.

Фото: РИА «Новости»