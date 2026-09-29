В НАС допустили подорожание полисов ОСАГО

После повышения лимитов выплат пострадавшим в ДТП цены на полисы ОСАГО могут подняться. Об этом сообщили «Известия» .

С 1 марта 2027 года планируют увеличить в четыре раза компенсацию за вред жизни и здоровью. Вместо 500 тысяч она составит два миллиона рублей. Помимо этого, может вырасти и максимальная выплата за повреждение имущества, что тоже отразится на цене ОСАГО.

В Российском союзе автостраховщиков допустили, что нововведения приведут к росту средней премии по ОСАГО примерно на 10%.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин высказал мнение, что из-за увеличения лимитов подорожают и сами полисы ОСАГО. Он назвал расчеты РСА, предполагающие рост тарифов на 10%, минимальным значением, на которое поднимется цена страховки.

Ранее глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев предположил, что из-за обновления справочников средней стоимости автозапчастей страховые выплаты по ОСАГО вырастут в среднем на 7-8%.