В трех аэропортах России сняли ограничения на полеты

В аэропортах Внуково, Домодедово и Калуги сняли ограничения на полеты

В аэропортах Внуково, Домодедово и Калуги сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Росавиации .

«Аэропорты Внуково, Домодедово, Калуги: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении ведомства.

Несколькими часами ранее полеты разрешили в воздушных гаванях Краснодара (Пашковский) и Сочи.

Во Внукове, Домодедове и Пашковском ограничения ввели после полуночи в субботу, 26 сентября. В Калуге — на несколько часов раньше. Тогда же закрыли и аэропорт Сочи.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в Шереметьево якобы начали завозить покрышки для защиты от беспилотников. Однако это оказалось дипфейком. На самом деле аэропорт оснащен специальными техническими средствами для этих целей.