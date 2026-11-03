360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Автоэксперт Попов порекомендовал заменить салонный фильтр до морозов

    Перед зимой стоит проверить салонный фильтр и заменить его при загрязнении. Это поможет избежать проблем с обогревом машины, сообщает RT со ссылкой на автомобильного эксперта Дмитрия Попова.

    Попов объяснил, что через салонный фильтр в автомобиль поступает воздух, в том числе при работе отопителя. За лето фильтр забивается пылью и начинает хуже пропускать воздушный поток.

    «Вы будете включать отопитель салона, а воздух поступать не будет, фильтр будет для него как забор», — пояснил специалист.

    В результате машина плохо прогревается. Даже если водитель включит отопитель на полную мощность, теплого воздуха может не хватать. Эксперт рекомендовал заменить фильтр до сильных морозов, во время планового обслуживания.

    Читайте также

    Путин призвал африканские авиакомпании запустить рейсы в Россию

    В московских аэропортах сняли ограничения на полеты

    сгенерировано с помощью ИИ

    В четырех аэропортах России сняли ограничения на полеты

    Водительские права будут отзывать при выявлении ряда опасных заболеваний

    Более 340 рейсов задержали в Москве. Обстановка в аэропортах после ограничений

    Аэропорт «Шереметьево»

    Авиация России перешла на осенне-зимнее расписание

    Водителям объяснили, нужно ли менять резину в ноябре

    В трех аэропортах Москвы сняли ограничения на полеты

    Движение поездов в Воронежской области восстановили

    Aurus опроверг слухи о снижении цен на Senat

    В четырех аэропортах России ввели ограничения на полеты

    В Шереметьеве сняли ограничения на полеты