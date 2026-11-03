Автоэксперт Попов порекомендовал заменить салонный фильтр до морозов

Перед зимой стоит проверить салонный фильтр и заменить его при загрязнении. Это поможет избежать проблем с обогревом машины, сообщает RT со ссылкой на автомобильного эксперта Дмитрия Попова.

Попов объяснил, что через салонный фильтр в автомобиль поступает воздух, в том числе при работе отопителя. За лето фильтр забивается пылью и начинает хуже пропускать воздушный поток.

«Вы будете включать отопитель салона, а воздух поступать не будет, фильтр будет для него как забор», — пояснил специалист.

В результате машина плохо прогревается. Даже если водитель включит отопитель на полную мощность, теплого воздуха может не хватать. Эксперт рекомендовал заменить фильтр до сильных морозов, во время планового обслуживания.