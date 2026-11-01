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    Водительские права будут отзывать при выявлении ряда опасных заболеваний

    Медики будут сообщать МВД о противопоказаниях к управлению автомобилем

    С марта 2027 года информация о выявлении заболеваний, препятствующих управлению автомобилей, будет автоматически поступать из медицинских организаций в МВД. Об этом сообщил ТАСС.

    На основании полученных данных ГИБДД получит право отзывать права, не дожидаясь истечения срока действия.

    Водителю также придет уведомление. Он будет обязан в течение трех месяцев пройти медосвидетельствование в лицензированной клинике. Если противопоказание подтвердится или гражданин не явится на освидетельствование — права аннулируют.

    О том, какие заболевания входят в список противопоказаний — в нашем видео.

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