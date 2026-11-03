360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В трех аэропортах Москвы сняли ограничения на полеты

    Фото: РИА «Новости»

    В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

    По данным ведомства, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

    Из-за временного запрета на посадку и вылет самолетов во Внукове турецкие авиакомпании развернули как минимум три летевших в Россию самолета, вернув их обратно. Еще пять рейсов перенаправили в Санкт-Петербург — один из Стамбула и четыре из Антальи.

    Ограничения в столичных аэропортах ввели минувшей ночью с разницей в несколько часов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в сторону региона в это время направлялись почти 500 украинских беспилотников. Большую часть из них сбили на дальних рубежах, а еще 187 — на подлете к городу.

    Читайте также

    К системе посадки по биометрии в 2027 году планируют подключить три аэропорта

    Фейк: рейс Минск — Москва оказался под огнем российской ПВО

    В московских аэропортах сняли ограничения на полеты

    сгенерировано с помощью ИИ

    К системе посадки по биометрии в 2027 году планируют подключить три аэропорта

    Фейк: рейс Минск — Москва оказался под огнем российской ПВО

    В московских аэропортах сняли ограничения на полеты

    сгенерировано с помощью ИИ