В трех аэропортах Москвы сняли ограничения на полеты

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации .

По данным ведомства, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Из-за временного запрета на посадку и вылет самолетов во Внукове турецкие авиакомпании развернули как минимум три летевших в Россию самолета, вернув их обратно. Еще пять рейсов перенаправили в Санкт-Петербург — один из Стамбула и четыре из Антальи.

Ограничения в столичных аэропортах ввели минувшей ночью с разницей в несколько часов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в сторону региона в это время направлялись почти 500 украинских беспилотников. Большую часть из них сбили на дальних рубежах, а еще 187 — на подлете к городу.