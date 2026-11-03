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    Aurus опроверг слухи о снижении цен на Senat

    Фото: РИА «Новости»

    Aurus опроверг информацию о снижении стоимости седана Senat на 10 миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе бренда.

    Ранее телеграм-канал Mash написал, что Aurus предлагает машину за 40 миллионов вместо 49-50. По данным канала, так компания якобы пыталась выполнить план продаж.

    В Aurus пояснили, что специальные условия для отдельных клиентов — часть внутренней политики. Однако такие предложения не раскрываются и не считаются публичной офертой.

    Также в компании опровергли информацию о стоимости модели в 2027 году. Там уточнили, что базовая цена обновленного Senat зафиксирована на уровне 48,5 миллиона рублей.

    Ранее автомобиль Aurus Senat неоднократно попадал в заголовки индийских СМИ после того, как российский президент Владимир Путин вместе с премьер-министром страны Нарендрой Моди отправился на нем на Деловой форум БРИКС.

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