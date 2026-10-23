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    В Шереметьеве сняли ограничения на полеты

    Фото: РИА «Новости»

    В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

    В пресс-службе аэропорта уточнили, что также отменен сигнал «Воздушная тревога» и завершено действие «Ковра». Терминалы снова открыты, пассажиры покидают укрытия.

    Сотрудники аэропорта и авиакомпаний находятся на рабочих местах. Службы помогают людям с перемещением и информированием. При этом расписание рейсов корректируется.

    «В связи с мерами по обеспечению безопасности полетов пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию, в том числе на борту воздушного судна», — предупредили в авиагавани.

    Статус вылета рекомендуют проверять в приложении или колл-центре перевозчика.

    Ранее из-за воздушной тревоги пассажиров Шереметьева эвакуировали из здания аэропорта и самолетов в безопасные укрытия.

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