В Шереметьеве сняли ограничения на полеты

В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации .

В пресс-службе аэропорта уточнили, что также отменен сигнал «Воздушная тревога» и завершено действие «Ковра». Терминалы снова открыты, пассажиры покидают укрытия.

Сотрудники аэропорта и авиакомпаний находятся на рабочих местах. Службы помогают людям с перемещением и информированием. При этом расписание рейсов корректируется.

«В связи с мерами по обеспечению безопасности полетов пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию, в том числе на борту воздушного судна», — предупредили в авиагавани.

Статус вылета рекомендуют проверять в приложении или колл-центре перевозчика.

Ранее из-за воздушной тревоги пассажиров Шереметьева эвакуировали из здания аэропорта и самолетов в безопасные укрытия.