360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В московских аэропортах сняли ограничения на полеты

    сгенерировано с помощью ИИ
    Фото: сгенерировано с помощью ИИ/360.ru

    Во всех воздушных гаванях Москвы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

    С 08:09 заработали в штатном режиме Шереметьево и Жуковский, в 08:57 отменили особый режим во Внукове и Домодедове.

    Меры для обеспечения безопасности в столичных аэропортах ввели вечером 29 октября. Часть ночи они принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами, на некоторое время прилет и вылет самолетов были ограничены.

    Минувшей ночью прошла самая крупная с начала месяца атака беспилотников на Москву. С 20:30 29 октября до 07:30 пятницы в сторону региона летело 862 БПЛА.

    Читайте также

    Авиация России перешла на осенне-зимнее расписание

    Попытка атаки БПЛА на Москву 30 октября стала самой крупной за месяц

    сгенерировано с помощью ИИ

    За ночь средства ПВО сбили 862 летевших в сторону Москвы беспилотника

    Авиация России перешла на осенне-зимнее расписание

    Попытка атаки БПЛА на Москву 30 октября стала самой крупной за месяц

    сгенерировано с помощью ИИ

    За ночь средства ПВО сбили 862 летевших в сторону Москвы беспилотника