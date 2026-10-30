В московских аэропортах сняли ограничения на полеты

Во всех воздушных гаванях Москвы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

С 08:09 заработали в штатном режиме Шереметьево и Жуковский, в 08:57 отменили особый режим во Внукове и Домодедове.

Меры для обеспечения безопасности в столичных аэропортах ввели вечером 29 октября. Часть ночи они принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами, на некоторое время прилет и вылет самолетов были ограничены.

Минувшей ночью прошла самая крупная с начала месяца атака беспилотников на Москву. С 20:30 29 октября до 07:30 пятницы в сторону региона летело 862 БПЛА.