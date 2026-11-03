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    Автоэксперт Ладушкин предупредил о сбоях датчиков машин в снегопад

    Снег и грязь могут нарушить работу автомобильных систем помощи водителю. Чаще всего сбои затрагивают ультразвуковые датчики и радары на эффекте Доплера, рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин, сообщает RT.

    По словам эксперта, загрязненные датчики парковки могут выдавать неверный сигнал или временно отключаться. Датчики слепых зон при загрязнении сообщают об ошибке на приборной панели и также прекращают работу.

    Сбои возможны и в системе автоматического экстренного торможения AEB. Адаптивный круиз-контроль, который получает информацию от ее радара и датчиков слепых зон, при их загрязнении тоже отключается. Датчик дождя может работать некорректно, если водитель плохо очистил лобовое стекло.

    Ладушкин посоветовал не полагаться в непогоду на автоматический парковщик: в снегопад или при загрязнении он может ошибиться в оценке расстояния до препятствия либо выдать ошибку. Система удержания в полосе также может отключиться. Эксперт предупредил, что безоговорочное доверие этим помощникам может привести к проблемам для водителя.

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