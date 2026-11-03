Автоэксперт Ладушкин предупредил о сбоях датчиков машин в снегопад

Снег и грязь могут нарушить работу автомобильных систем помощи водителю. Чаще всего сбои затрагивают ультразвуковые датчики и радары на эффекте Доплера, рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин, сообщает RT .

По словам эксперта, загрязненные датчики парковки могут выдавать неверный сигнал или временно отключаться. Датчики слепых зон при загрязнении сообщают об ошибке на приборной панели и также прекращают работу.

Сбои возможны и в системе автоматического экстренного торможения AEB. Адаптивный круиз-контроль, который получает информацию от ее радара и датчиков слепых зон, при их загрязнении тоже отключается. Датчик дождя может работать некорректно, если водитель плохо очистил лобовое стекло.

Ладушкин посоветовал не полагаться в непогоду на автоматический парковщик: в снегопад или при загрязнении он может ошибиться в оценке расстояния до препятствия либо выдать ошибку. Система удержания в полосе также может отключиться. Эксперт предупредил, что безоговорочное доверие этим помощникам может привести к проблемам для водителя.