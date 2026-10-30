РЖД с 1 декабря введет прогрессивную шкалу сборов за возврат билетов

Федеральная антимонопольная служба проконтролирует эффективность новой схемы применения сборов при возврате железнодорожных билетов. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

По новым правилам, которые вступят в силу 1 декабря, перевозчик при возврате будет взимать от одного до 10% стоимости билетов. Сумма будет увеличиваться по мере приближения срока поездки.

До 30 ноября включительно сбор останется прежним — 3,7 рубля.

Соответствующий приказ служба выпустила 3 августа.

«Документ устанавливает механизмы контроля: перевозчики должны направлять отчетные формы в ФАС», — отметили в пресс-службе.

По мнению авторов, новый механизм позволит значительно сократить число возвратов, снизить искусственный дефицит, особенно в периоды сезонного спроса, и повысить ценовую доступность поездок.

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