360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    РЖД с 1 декабря введет прогрессивную шкалу сборов за возврат билетов

    ФАС проконтролирует применения нового механизма возврата железнодорожных билетов

    Фото: 360.ru

    Федеральная антимонопольная служба проконтролирует эффективность новой схемы применения сборов при возврате железнодорожных билетов. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

    По новым правилам, которые вступят в силу 1 декабря, перевозчик при возврате будет взимать от одного до 10% стоимости билетов. Сумма будет увеличиваться по мере приближения срока поездки.

    До 30 ноября включительно сбор останется прежним — 3,7 рубля.

    Соответствующий приказ служба выпустила 3 августа.

    «Документ устанавливает механизмы контроля: перевозчики должны направлять отчетные формы в ФАС», — отметили в пресс-службе.

    По мнению авторов, новый механизм позволит значительно сократить число возвратов, снизить искусственный дефицит, особенно в периоды сезонного спроса, и повысить ценовую доступность поездок.

    Ранее Wildberries в тестовом режиме начал продавать билеты на поезда по России напрямую от РЖД. Сервисом можно воспользоваться на сайте маркетплейса.

    Читайте также

    Путин призвал африканские авиакомпании запустить рейсы в Россию

    Поезда «Таврия» продолжат ходить до станции Керчь-Южная еще неделю

    Никитин назвал три ключевых направления развития транспорта в России

    Путин призвал африканские авиакомпании запустить рейсы в Россию

    Поезда «Таврия» продолжат ходить до станции Керчь-Южная еще неделю

    Никитин назвал три ключевых направления развития транспорта в России