РЖД с 1 декабря введет прогрессивную шкалу сборов за возврат билетов
ФАС проконтролирует применения нового механизма возврата железнодорожных билетов
Федеральная антимонопольная служба проконтролирует эффективность новой схемы применения сборов при возврате железнодорожных билетов. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.
По новым правилам, которые вступят в силу 1 декабря, перевозчик при возврате будет взимать от одного до 10% стоимости билетов. Сумма будет увеличиваться по мере приближения срока поездки.
До 30 ноября включительно сбор останется прежним — 3,7 рубля.
Соответствующий приказ служба выпустила 3 августа.
«Документ устанавливает механизмы контроля: перевозчики должны направлять отчетные формы в ФАС», — отметили в пресс-службе.
По мнению авторов, новый механизм позволит значительно сократить число возвратов, снизить искусственный дефицит, особенно в периоды сезонного спроса, и повысить ценовую доступность поездок.
Ранее Wildberries в тестовом режиме начал продавать билеты на поезда по России напрямую от РЖД. Сервисом можно воспользоваться на сайте маркетплейса.