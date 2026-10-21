Минтранс предложил уведомлять водителей перед эвакуацией автомобилей

Владельцев автомобилей планируют предупреждать об эвакуации через цифровые уведомления. Такой законопроект подготовил Минтранс, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на пленарном заседании Госдумы.

«Ключевое, наверное, в реализации этого проекта то, что эвакуация будет происходить только после того, как пришло собственнику транспортного средства соответствующее цифровое уведомление», — процитировал его ТАСС.

Кроме того, документ предполагает создание единой цифровой платформы для взимания платы. Она нужна для обмена информацией об эвакуации и отправки оповещений собственникам машин.

Ядров отметил, что система упростит процедуру для граждан. Для ее запуска законопроект должна поддержать Госдума.

Ранее с такой инициативой выступил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Он предложил уведомлять водителей об эвакуации через «Госуслуги».