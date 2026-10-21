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    Минтранс предложил уведомлять водителей перед эвакуацией автомобилей

    Фото: РИА «Новости»

    Владельцев автомобилей планируют предупреждать об эвакуации через цифровые уведомления. Такой законопроект подготовил Минтранс, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на пленарном заседании Госдумы.

    «Ключевое, наверное, в реализации этого проекта то, что эвакуация будет происходить только после того, как пришло собственнику транспортного средства соответствующее цифровое уведомление», — процитировал его ТАСС.

    Кроме того, документ предполагает создание единой цифровой платформы для взимания платы. Она нужна для обмена информацией об эвакуации и отправки оповещений собственникам машин.

    Ядров отметил, что система упростит процедуру для граждан. Для ее запуска законопроект должна поддержать Госдума.

    Ранее с такой инициативой выступил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Он предложил уведомлять водителей об эвакуации через «Госуслуги».

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