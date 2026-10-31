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    К системе посадки по биометрии в 2027 году планируют подключить три аэропорта

    Фото: 360.ru

    Минимум три российских аэропорта могут подключить к системе посадки по биометрии в 2027 году, заявила на полях Kazan Digital Week директор транзакционного направления Центра биометрических технологий Наталья Цай. Об этом сообщил ТАСС.

    «Это точно будет Московский узел и крупные авиахабы, в том числе южные регионы», — отметила Цай.

    Какая из столичных воздушных гаваней станет первой, она не уточнила. При этом число аэропортов, которые в 2027 году примут участие в эксперименте, может увеличиться, добавила представитель ЦБТ.

    Впервые в России применили посадку по биометрии в терминалах Шереметьево и Пулково. Систему в пилотном режиме запустили 1 июня 2026 года.

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