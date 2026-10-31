К системе посадки по биометрии в 2027 году планируют подключить три аэропорта

Минимум три российских аэропорта могут подключить к системе посадки по биометрии в 2027 году, заявила на полях Kazan Digital Week директор транзакционного направления Центра биометрических технологий Наталья Цай. Об этом сообщил ТАСС .

«Это точно будет Московский узел и крупные авиахабы, в том числе южные регионы», — отметила Цай.

Какая из столичных воздушных гаваней станет первой, она не уточнила. При этом число аэропортов, которые в 2027 году примут участие в эксперименте, может увеличиться, добавила представитель ЦБТ.

Впервые в России применили посадку по биометрии в терминалах Шереметьево и Пулково. Систему в пилотном режиме запустили 1 июня 2026 года.