Автоэксперт Баканов посоветовал москвичам менять шины ближе к середине ноября

В Москве и Подмосковье задуматься о смене летних шин на зимние стоит ближе к середине ноября. Важнее даты устойчивая среднесуточная температура, рассказал автоэксперт Петр Баканов, сообщает «Абзац» .

Баканов посоветовал менять шины после того, как среднесуточная температура опустится ниже +4 °C. Первые сентябрьские заморозки не стоит считать сигналом к смене резины: до устойчивого похолодания на улице еще достаточно тепло.

Сроки зависят от региона. На Крайнем Севере и в Якутии климатическая зима наступает раньше, поэтому там менять шины можно уже в начале осени. На юге России водители могут ездить на летней резине как минимум до декабря, передает kp.ru.