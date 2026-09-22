Глава АвтоВАЗа назвал сроки выхода Lada Azimut на рынок

Компания «АвтоВАЗ» поставит на российский рынок несколько тысяч кроссоверов Lada Azimut до конца этого года. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил глава холдинга Максим Соколов.

Он подчеркнул, что первые модели появятся у дилеров через два-три месяца, а основную партию новой модели из 20 тысяч машин продавцы получат в следующем году.

«Исходя из того, что мы каких-то оптимистичных перспектив не видим в развитии рынка с точки зрения общего объема продаж новых легковых автомобилей и LCV, но тем не менее ориентир — порядка 20 тысяч автомобилей», — заявил Соколов.

О запуске серийного производства нового кроссовера Lada Azimut глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил в минувшую среду, 16 сентября. По данным профильных изданий, с конвейера уже вышли несколько предсерийных машин для проведения стресс-тестов, а также для отработки сборочных процессов.