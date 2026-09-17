«Атом» намерен выпустить до 10 тысяч электромобилей в 2026–2027 годах

Производитель электрокаров «Атом» (АО «Кама») намерен выпустить до 10 тысяч автомобилей в 2026 и 2027 годах. Об этом заявил журналистам генеральный директор компании Игорь Поваразднюк, его процитировал ТАСС .

Он отметил, что выпуск уже стартовал. Сотрудники компании вовсю передают машины клиентам и вместе с командой завода «Москвич» трудятся над достижением производительности до 20 машин за смену.

«Что позволит нам как быстрее удовлетворить уже осуществленное предварительное бронирование, так и выйти на совокупный показатель до 10 тысяч электромобилей совокупно в 2026 и 2027 году», — сказал Поваразднюк.

По его словам, доля локализации производства в выпуске электрокара сейчас составляет 70%.

Ранее результаты исследования Авто.ру Бизнес и FIT SERVICE показали, что самыми популярными электромобилями в России стали марки Avatr, Evolute i-Joy и Geely EX5.