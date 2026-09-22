Редкую иномарку за полмиллиарда рублей поставили на учет в России

Глава «Автостата» Целиков: Bugatti W16 Mistral ввезли в Россию впервые за 13 лет

Легендарный и редкий автомобиль Bugatti W16 Mistral из финальной серии поставили на учет в России. Об этом сообщил генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков .

Он подчеркнул, что неизвестный владелец автомобиля стоимостью до полумиллиарда рублей получил российские номера в августе этого года.

«Последний раз новый Bugatti вставал на российский учет в 2013 году. А за всю историю наших наблюдений в страну ввезено всего 17 экземпляров Bugatti, из которых только шесть штук были новыми, остальные с пробегом», — заявил Целиков.

Генеральный директор «Автостата» добавил, что в последнюю серию этой модели вошли всего 99 автомобилей, после чего завод в Мольсхайме прекратил их производство.

«Стоимость Bugatti W16 Mistral можете прогуглить сами. А то боюсь запутаться в нулях», — признался Целиков.

Автомобиль Bugatti W16 Mistral представляет собой двухместный родстер, оснащенный трехлитровым двигателем с четырьмя турбинами. Такое оснащение позволяет машине разогнаться до 454 километров в час. Эта скорость до сих пор остается мировым рекордом для серийных машин.

На старте продаж стоимость Bugatti W16 Mistral без учета налогов составляла пять миллионов евро (или 500 миллионов рублей).

В середине августа выставленный аукцион Sotheby’s первый электрокар Luce компании Ferrari продали за 40 миллионов долларов, что стало рекордом во всей истории аукционного дома.

При этом сама модель после выпуска столкнулась с жесткой критикой поклонников Ferrari, которые назвали его «люксовой рисоваркой» и подчеркнули, что от классических автомобилей концерна ничего не осталось.