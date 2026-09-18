«Аэрофлот» и Ростех заключили контракт на поставку 90 МС-21
«Аэрофлот» и компании Ростеха заключили контракт на поставку 90 российских среднемагистральных самолетов МС-21. Новые лайнеры авиакомпания должна получить с 2029 по 2032 год, сообщила пресс-служба Ростеха.
Соглашение подписали «Аэрофлот», Объединенная авиастроительная корпорация, лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» и Объединенная двигателестроительная корпорация. На церемонии присутствовал президент России Владимир Путин.
Договор предусматривает не только передачу воздушных судов, но и их техническое сопровождение в течение 22 лет. В пакет также вошли авиационные тренажеры, подготовка пилотов и технического персонала, программное обеспечение и другие услуги послепродажного обслуживания.
«Контракт с „Аэрофлотом“ обеспечивает понятную загрузку на годы вперед и создает основу для планомерного наращивания серийного производства», — прокомментировал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
Первые самолеты по новому контракту поступят «Аэрофлоту» в 2029-м. До этого, в 2027–2028 годах, перевозчик должен получить еще 18 МС-21 по соглашению, заключенному в 2023-м. Таким образом, техническое сопровождение в рамках нового договора охватит все 108 лайнеров.
«Среднемагистральный самолет МС-21-310 создается с учетом самых современных требований к экономичности, эксплуатационной эффективности и комфорту пассажиров. И в следующем году он будет сертифицирован», — сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.
В начале августа первый серийный МС-21-310 в импортозамещенной модификации впервые поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода. Полет продолжался один час 23 минуты. Лайнер с российскими двигателями ПД-14 поднялся на высоту шесть тысяч метров и развил приборную скорость 600 километров в час. По данным Ростеха, самолет выполнил более половины программы сертификационных полетов.
Интересно
Первый опытный МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 построили еще в 2020 году. Предыдущая модификация МС-21-300 оснащалась американскими двигателями Pratt & Whitney PW1400G. В дальнейшем на фоне импортозамещения ПД-14 стал силовой установкой для российской версии лайнера.
Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский отметил, что авиакомпания станет стартовым эксплуатантом нового типа и уже готовится обучать пилотов, бортпроводников и инженеров.
«С нетерпением ожидаем поступления самолетов и уже готовы приступить к подготовке персонала на новый тип — пилотов, бортпроводников, инженеров. Для Аэрофлота большая честь быть стартовым эксплуатантом МС-21. На протяжении 103-летней истории наша авиакомпания ставит на крыло новейшую отечественную авиатехнику, и мы с гордостью продолжаем эту добрую традицию через годы. Именно наши пассажиры первыми оценят комфорт и надежность российского лайнера», — подчеркнул он.
МС-21 рассчитан на перевозку до 211 пассажиров. После введения санкций в 2022 году для самолета потребовалось заменить иностранные компоненты. По данным Ростеха, для лайнера разработали около 80 отечественных систем и агрегатов, включая двигатели ПД-14. В июле глава госкорпорации Сергей Чемезов сообщал о планах довести серийное производство МС-21 до 36 самолетов в год.