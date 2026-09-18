«Аэрофлот» и Ростех заключили контракт на поставку 90 МС-21

«Аэрофлот» и компании Ростеха заключили контракт на поставку 90 российских среднемагистральных самолетов МС-21. Новые лайнеры авиакомпания должна получить с 2029 по 2032 год, сообщила пресс-служба Ростеха.

Соглашение подписали «Аэрофлот», Объединенная авиастроительная корпорация, лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» и Объединенная двигателестроительная корпорация. На церемонии присутствовал президент России Владимир Путин.

Договор предусматривает не только передачу воздушных судов, но и их техническое сопровождение в течение 22 лет. В пакет также вошли авиационные тренажеры, подготовка пилотов и технического персонала, программное обеспечение и другие услуги послепродажного обслуживания.

«Контракт с „Аэрофлотом“ обеспечивает понятную загрузку на годы вперед и создает основу для планомерного наращивания серийного производства», — прокомментировал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Первые самолеты по новому контракту поступят «Аэрофлоту» в 2029-м. До этого, в 2027–2028 годах, перевозчик должен получить еще 18 МС-21 по соглашению, заключенному в 2023-м. Таким образом, техническое сопровождение в рамках нового договора охватит все 108 лайнеров.

«Среднемагистральный самолет МС-21-310 создается с учетом самых современных требований к экономичности, эксплуатационной эффективности и комфорту пассажиров. И в следующем году он будет сертифицирован», — сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

В начале августа первый серийный МС-21-310 в импортозамещенной модификации впервые поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода. Полет продолжался один час 23 минуты. Лайнер с российскими двигателями ПД-14 поднялся на высоту шесть тысяч метров и развил приборную скорость 600 километров в час. По данным Ростеха, самолет выполнил более половины программы сертификационных полетов.