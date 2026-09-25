В поездах Филевской линии московского метро появился нейроголос

В нескольких поездах Филевской линии Московского метрополитена начали применять технологию нейроголоса. Об этом сообщила пресс-служба подземки.

Для этого специалисты подготовили 78 аудиосообщений. В них звучит информация о станциях, пересадках и правилах поведения. Также объявления с нейроголосом появились во всех 88 составах Арбатско-Покровской линии.

Подготовленные при помощи сервиса синтеза речи аудиосообщения ничем не отличаются от записей дикторов метро. Благодаря новой технологии сохраняются единая тональность и привычное звучание голоса.

Записи можно создавать удаленно, настраивать скорость, тембр и громкость, что позволяет оперативно готовить новые объявления при сохранении единого формата информирования пассажиров.