В Брянской и Калужской областях приостановили движение на двух ж/д участках

На двух участках железной дороги в Брянской и Калужской областях приостановили движение поездов. Об этом сообщил телеграм-канал Московской железной дороги.

В МЖД отметили, что движение на участках Унеча — Злынка, Людиново-1— Дятьково временно остановили в результате внешнего воздействия, произошедшего вечером 27-го и в ночь с 27 на 28 сентября. Никто не пострадал, специалисты проводят восстановительные мероприятия.

На период ремонта от Людиново-1 до Дятькова организовали автобусное сообщение.

Пассажиров поезда № 85 Москва — Новозыбков доставили до станции Почеп. Поезд № 489 Анапа — Минск отправили по альтернативному маршруту, пассажиров до станций унечского направления перевезли на автобусах.

Электрички до станции Унеча ходят в штатном режиме.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в результате атаки беспилотника обрушилась часть моста на перегоне Дятьково — Людиново. С рельсов сошли 10 вагонов, обошлось без пострадавших.