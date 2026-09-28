Новый атомоход «Ленинград» спустят на воду в 2026 году

Российский атомный ледокольный флот в 2026 году пополнится новым судном проекта 22220. На Балтийском заводе готовят к спуску на воду атомоход «Ленинград», сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, написало РИА «Новости» .

«В этом году на воду будет спущен атомный ледокол „Ленинград“», — рассказал он в обращении к работникам и ветеранам отрасли в День работника атомной промышленности.

Лихачев подчеркнул, что обновление ледокольного флота продолжается.

Одновременно «Росатом» рассчитывает на увеличение грузопотока по Северному морскому пути. По прогнозу Лихачева, объем перевозок может установить очередной рекорд и превысить отметку в 40 миллионов тонн.

Сейчас на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строят сразу три атомохода проекта 22220. Помимо «Ленинграда», это ледоколы «Чукотка» и «Сталинград».

Суда этой серии получили силовую установку мощностью 60 мегаватт. Их основная задача — обеспечивать проход судов по арктическим маршрутам.