Россиянам объяснили, когда доступ к криптокошельку уже не вернуть

Мокров рассказал, что доступ к биржевому счету иногда можно восстановить через проверку личности: ключами управляет площадка. У личного кошелька ключи хранит сам владелец. Разработчик приложения не сможет выдать новые, если старые утрачены. Вступивший в силу в сентябре 2026 года закон об обращении криптовалют предусматривает цифровые депозитарии, но и он не решает проблему потери личного ключа.

Во многих кошельках доступ восстанавливают с помощью секретной фразы из 12 или 24 слов. Если сломался телефон, но фраза сохранилась, кошелек обычно можно открыть в совместимом приложении. Если фраза потеряна, а старое устройство еще работает, Мокров советует создать новый кошелек, сохранить его ключ, проверить адрес тестовым переводом и затем перевести активы. До этого удалять приложение нельзя.

Если не осталось ни рабочего устройства, ни фразы, ни резервного доступа, вернуть средства практически невозможно. Если же фразу узнал посторонний, деньги нужно как можно скорее перевести на новый кошелек с надежного устройства. Мокров предостерег от услуг тех, кто просит сообщить секретную фразу или внести аванс за восстановление.

Для защиты эксперт рекомендует хранить две офлайн-копии фразы в разных местах и заранее проверить восстановление на небольшой сумме. Аппаратный кошелек снижает риск кражи ключа с устройства, но не заменяет резервную копию.