18 сентября 2026 15:51 Телефон без множества функций: что не так с новым iPhone 18 Pro Max? Блогер Wylsacom рассказал, как обойти ограничения в России iPhone 18 Pro Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В России iPhone 18 Pro Max будет работать с ограничениями: владельцам недоступны около 18 функций и сервисов, в том числе новая Siri, интеграция ChatGPT, Writing Tools, Genmoji, Image Playground, Live Translation на русский язык для AirPods звонков и сообщений. Из-за чего еще могут расстроиться поклонники продукции Apple и есть ли шанс каким-то образом обойти ограничения, выяснил 360.ru.

Ограничения iPhone 18 Pro Max в России Уже в эту пятницу, 18 сентября, первые iPhone 18 Pro Max поступят в продажу. Однако владельцев новых гаджетов успели разочаровать — на территории нашей страны им будут недоступны 18 функций и сервисов, сообщили «Известия». Чего лишены новые iPhone на российском рынке: некоторые функции нового поколения Apple Intelligence: отсутствие поддержки русского языка, обновленная версия Siri, официальная интеграция ChatGPT через Siri и встроенные Writing Tools (сервис для работы с текстом);

сервис Genmoji для создания собственных эмодзи;

генератор изображения Image Playground;

сервис Visual Intelligence для распознавания объектов с помощью камеры;

встроенный расширенный поиск;

сервис Clean Up для удаления лишних объектов с фото;

Фото: Carlos LujÃƒÂ°N/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

функция Live Translation для мгновенного перевода сообщений, телефонных разговоров и аудио через наушники AirPods — снова из-за недоступности поддержки русского языка;

невозможность совершать покупки в цифровом маркете App Store, соответственно, российских владельцев лишили возможности оформлять подписки на Music, iCloud+, One, TV+, Arcade и Fitness+;

недоступность iTunes Store. Соответственно, и оформления подписки Apple Podcasts;

недоступность технологий 5G, которые начали работать в России с 11 сентября текущего года. Пока временно, с компанией ведут переговоры по этому поводу. Как скажется отсутствие функций и сервисов на работе iPhone Все, что сегодня недоступно, было таковым и в предыдущих моделях, и в этом плане iPhone 18 Pro Max ничем не удивил. «Большинство людей переживает из-за двух моментов. Первое — это недоступность приложений банков и компаний, которые находятся под санкциями, в App Store. Второе — невозможность использования функции Apple Pay, то есть оплаты с помощью телефона. Ни Siri, ни какие-то еще вещи особой погоды не делают, у них есть альтернативы на русском языке», — рассказал 360.ru создатель и владелец YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов.

Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Более того, отсутствие важных для россиянина приложений останавливает многих от обновления айфона. Процесс переноса утилиты становится более сложным. Есть сервисы, которые помогают в этом, но они периодически ломаются. И все больше людей долго думают, прежде чем обрекать себя на несколько дней возни с новым устройством.

Знаю случаи, когда люди не переходили на новые модели iPhone, особенно если это разбег в год-два, именно потому, что им не хотелось заниматься этими вопросами. Отторжение настолько сильное, что тратить время у пользователей просто нет желания. И даже все плюсы уже не перевешивают этот большой минус. Более того, многие задумываются, что Android не так уж и плох.

Еще один существенный недостаток, который может остановить от покупки нового девайса, — недоступность сети 5G. Петухов отметил, что пока россияне только-только пробуют новую технологию на вкус, так как страна живет в эпоху сетей пятого поколения чуть больше недели. Сейчас в России еще хорошо работает 4G LTE-интернет и у владельцев новых айфонов не будет большой разницы между ними. Однако через год вопрос может стоять уже более остро.

Фото: Francesco Enriquez/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Как обойти ограничения в России Мы не первый год живем в условиях ограничений, и совершенно естественно задаться вопросом, как их обойти в случае с новыми айфонами. Петухов заявил, что это вполне реально, причем необязательно ехать за границу и покупать iPhone 18 Pro Max там. «Можно купить телефон в любой точке мира и при активации выбрать регион, например США. Тогда практически все, что мы перечислили ранее, станет доступным. Заработает и Apple Intelligence, и Siri, и всякие другие функции», — отметил блогер. Единственный нюанс — при смене региона телефон будет работать на английском языке. Для многих российских пользователей это вопрос комфорта и он становится критическим моментом для принятия решения о покупке.

Интересно Россия в этом не одинока: в странах Евросоюза многие функции на устройствах яблочной компании не работают. За это Apple часто критикуют, потому что телефоны стоят везде одинаково, но по факту это разные устройства.

Остается открытым вопрос и о том, где лучше купить айфон. Чаще всего россияне приобретают яблочные гаджеты в Таиланде — это бывает удобно, если человек отправляется туда отдыхать. Кроме того, там смартфон дешевле. «Второй вариант — это Дубай. Многие, когда летают, делают специально для этого пересадку именно в Абу-Даби, чтобы была возможность заскочить в магазин или приобрести телефон в аэропорту», — уточнил собеседник 360.ru.

Фото: Francesco Enriquez/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Стоит ли покупать iPhone 18 Pro Max сейчас Как поступить: купить iPhone 18 Pro Max сейчас, перевести его на другой регион и английский и радоваться новой покупке или подождать до весны, когда Apple покажет базовые модели iPhone 18? Или приобрести гаджет из линейки 17-го поколения? А может быть, вообще перейти на Android? «iPhone 17 действительно пока не обновили, и произойдет это не ранее первого квартала следующего года. Но даже тогда он не станет хуже, потому что у Apple эта модель вышла слишком хорошей. Плюс, когда выходит самый новый телефон, открывается большой рынок б/у устройств, то есть прошлогодних моделей по интересной цене становится больше», — отметил Петухов. Блогер объяснил: сегодня гнаться за самым последним айфоном нет смысла. Для тех, кто обновляется со старых айфонов, например, с устройства 15-го поколения и старше, iPhone 17 будет отличной покупкой.

Фото: Ringo Chiu/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com