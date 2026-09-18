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    Телефон без множества функций: что не так с новым iPhone 18 Pro Max?

    Блогер Wylsacom рассказал, как обойти ограничения в России iPhone 18 Pro

    Ray Tang/Keystone Press Agency
    Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

    В России iPhone 18 Pro Max будет работать с ограничениями: владельцам недоступны около 18 функций и сервисов, в том числе новая Siri, интеграция ChatGPT, Writing Tools, Genmoji, Image Playground, Live Translation на русский язык для AirPods звонков и сообщений. Из-за чего еще могут расстроиться поклонники продукции Apple и есть ли шанс каким-то образом обойти ограничения, выяснил 360.ru.

    Ограничения iPhone 18 Pro Max в России

    Уже в эту пятницу, 18 сентября, первые iPhone 18 Pro Max поступят в продажу. Однако владельцев новых гаджетов успели разочаровать — на территории нашей страны им будут недоступны 18 функций и сервисов, сообщили «Известия».

    Чего лишены новые iPhone на российском рынке:

    Carlos LujÃƒÂ°N/Keystone Press Agency
    Фото: Carlos LujÃƒÂ°N/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

    Как скажется отсутствие функций и сервисов на работе iPhone

    Все, что сегодня недоступно, было таковым и в предыдущих моделях, и в этом плане iPhone 18 Pro Max ничем не удивил.

    «Большинство людей переживает из-за двух моментов. Первое — это недоступность приложений банков и компаний, которые находятся под санкциями, в App Store. Второе — невозможность использования функции Apple Pay, то есть оплаты с помощью телефона. Ни Siri, ни какие-то еще вещи особой погоды не делают, у них есть альтернативы на русском языке», — рассказал 360.ru создатель и владелец YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов.

    Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency
    Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

    Более того, отсутствие важных для россиянина приложений останавливает многих от обновления айфона. Процесс переноса утилиты становится более сложным. Есть сервисы, которые помогают в этом, но они периодически ломаются. И все больше людей долго думают, прежде чем обрекать себя на несколько дней возни с новым устройством.

    Знаю случаи, когда люди не переходили на новые модели iPhone, особенно если это разбег в год-два, именно потому, что им не хотелось заниматься этими вопросами. Отторжение настолько сильное, что тратить время у пользователей просто нет желания. И даже все плюсы уже не перевешивают этот большой минус. Более того, многие задумываются, что Android не так уж и плох.

    Еще один существенный недостаток, который может остановить от покупки нового девайса, — недоступность сети 5G. Петухов отметил, что пока россияне только-только пробуют новую технологию на вкус, так как страна живет в эпоху сетей пятого поколения чуть больше недели.

    Сейчас в России еще хорошо работает 4G LTE-интернет и у владельцев новых айфонов не будет большой разницы между ними. Однако через год вопрос может стоять уже более остро.

    Francesco Enriquez/Keystone Press Agency
    Фото: Francesco Enriquez/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

    Как обойти ограничения в России

    Мы не первый год живем в условиях ограничений, и совершенно естественно задаться вопросом, как их обойти в случае с новыми айфонами. Петухов заявил, что это вполне реально, причем необязательно ехать за границу и покупать iPhone 18 Pro Max там.

    «Можно купить телефон в любой точке мира и при активации выбрать регион, например США. Тогда практически все, что мы перечислили ранее, станет доступным. Заработает и Apple Intelligence, и Siri, и всякие другие функции», — отметил блогер.

    Единственный нюанс — при смене региона телефон будет работать на английском языке. Для многих российских пользователей это вопрос комфорта и он становится критическим моментом для принятия решения о покупке.

    Интересно

    Россия в этом не одинока: в странах Евросоюза многие функции на устройствах яблочной компании не работают. За это Apple часто критикуют, потому что телефоны стоят везде одинаково, но по факту это разные устройства.

    Остается открытым вопрос и о том, где лучше купить айфон. Чаще всего россияне приобретают яблочные гаджеты в Таиланде — это бывает удобно, если человек отправляется туда отдыхать. Кроме того, там смартфон дешевле.

    «Второй вариант — это Дубай. Многие, когда летают, делают специально для этого пересадку именно в Абу-Даби, чтобы была возможность заскочить в магазин или приобрести телефон в аэропорту», — уточнил собеседник 360.ru.

    Francesco Enriquez/Keystone Press Agency
    Фото: Francesco Enriquez/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

    Стоит ли покупать iPhone 18 Pro Max сейчас

    Как поступить: купить iPhone 18 Pro Max сейчас, перевести его на другой регион и английский и радоваться новой покупке или подождать до весны, когда Apple покажет базовые модели iPhone 18? Или приобрести гаджет из линейки 17-го поколения? А может быть, вообще перейти на Android?

    «iPhone 17 действительно пока не обновили, и произойдет это не ранее первого квартала следующего года. Но даже тогда он не станет хуже, потому что у Apple эта модель вышла слишком хорошей. Плюс, когда выходит самый новый телефон, открывается большой рынок б/у устройств, то есть прошлогодних моделей по интересной цене становится больше», — отметил Петухов.

    Блогер объяснил: сегодня гнаться за самым последним айфоном нет смысла. Для тех, кто обновляется со старых айфонов, например, с устройства 15-го поколения и старше, iPhone 17 будет отличной покупкой.

    Ringo Chiu/Keystone Press Agency
    Фото: Ringo Chiu/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

    Что касается Android, то тут ситуация с переходом с айфонов будет сложнее. Первое, что останавливает владельцев «яблочной» техники, — смена экосистемы Apple.

    «Имея Apple Watch, AirPods и другие продукты компании, перейти на Android достаточно сложно. Смена телефона сегодня — это только вершина айсберга. Далее идут подписки на те или иные сервисы, приложения, некоторые из них доступны только на iOS. Apple Watch не работает ни с чем, кроме iPhone. И все это постепенно останавливает людей переходить на Android. Поэтому в России пользователи продолжают страдать и ждать у моря погоды», — сказал Петухов.

    Сейчас, по его словам, интерес к моделям 18 Pro и 18 Pro Max сдержанный, потому что откровенных нововведений компания не предложила, за исключением новых цветов.

    «Думаю, большинство затаилось в ожидании iPhone Duo в конце октября. Это должно вызвать искренний интерес, так как такого Apple еще не делала. Уже семь лет Samsung и другие компании выпускают раскладные смартфоны, а Apple только сейчас подтянулась. И все в ожидании, что они там за это время умудрились сделать», — подытожил блогер.