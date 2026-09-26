Пиотровский признался в использовании нейросетей
Глава Эрмитажа Пиотровский заявил, что «подсел» на бесплатные нейросети
Нейросети стали неотъемлемой частью работы генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. Как сообщило РИА «Новости», такое признание он сделал на встрече с участниками Международного форума объединенных культур.
Глава музея признался, что пользуется только бесплатными платформами.
«Я, разумеется, подсел, как и все. Я практически перед каждой встречей пишу искусственному интеллекту», — заявил Пиотровский.
Глава Эрмитажа добавил, что старается не злоупотреблять использованием нейросетями, так как они приучают человека к однообразию мышления.
Российским школьникам разрешили использовать нейросети для учебы с разрешения преподавателя. Такой пункт появился в методических рекомендациях Минпросвещения. В документе говорится, что использовать нейросети нельзя во время экзаменов или контрольных.