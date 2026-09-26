Пиотровский признался в использовании нейросетей

Нейросети стали неотъемлемой частью работы генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. Как сообщило РИА «Новости» , такое признание он сделал на встрече с участниками Международного форума объединенных культур.

Глава музея признался, что пользуется только бесплатными платформами.

«Я, разумеется, подсел, как и все. Я практически перед каждой встречей пишу искусственному интеллекту», — заявил Пиотровский.

Глава Эрмитажа добавил, что старается не злоупотреблять использованием нейросетями, так как они приучают человека к однообразию мышления.

Российским школьникам разрешили использовать нейросети для учебы с разрешения преподавателя. Такой пункт появился в методических рекомендациях Минпросвещения. В документе говорится, что использовать нейросети нельзя во время экзаменов или контрольных.