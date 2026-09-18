Блогер Wylsacom объяснил, почему россиянам нет смысла покупать iPhone 18 Pro Max

В Сети активно обсуждают список ограниченных в России функций и сервисов нового iPhone 18 Pro Max. Создатель и владелец YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов рассказал 360.ru, почему сегодня покупка свежего гаджета от Apple для россиянина не имеет смысла.

«iPhone 17 действительно пока не обновили, и произойдет это не ранее первого квартала следующего года. Но даже тогда он не станет хуже, потому что модель получилась у Apple слишком хорошей. Плюс, когда выходит самый новый телефон, открывается большой рынок б/у устройств, то есть прошлогодних моделей по интересной цене становится больше. Действительно, сегодня гнаться за самым последним iPhone, наверное, особого смысла нет. Это становится вопросом исключительно индивидуальных предпочтений», — отметил он.

Для тех, кто обновляется со старых айфонов, например, с устройства 15-го поколения и старше, iPhone 17 будет отличным гаджетом. Что касается Android, то тут ситуация с переходом с айфонов сложнее, так как в дело вмешивается смена экосистемы Apple.

«Имея Apple Watch, AirPods и другие продукты компании, перейти на Android достаточно сложно. Смена телефона сегодня — только вершина айсберга. Далее идут подписки на те или иные сервисы, приложения, некоторые из них доступны только на iOS. Apple Watch не работает ни с чем, кроме iPhone. И все это постепенно останавливает людей переходить на Android», — сказал блогер.

По его словам, сейчас интерес к моделям 18 Pro и 18 Pro Max сдержанный, потому что откровенных нововведений компания не предложила, за исключением новых цветов. Многие затаились в ожидании складного гаджета от Apple iPhone Dua в конце октября.

Какие именно ограничения имеют iPhone 18 Pro Max и можно ли их обойти — читайте в нашей статье.