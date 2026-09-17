IT-специалист назвал самые частые места установки скрытых камер
IT-специалист Ситнов: скрытые камеры часто устанавливают в муляжном освещении
Наиболее часто системы скрытого видеонаблюдения встраивают в муляжную систему освещения. На это 360.ru указал преподаватель программирования и IT-специалист Кирилл Ситнов.
«Либо тускло светящееся освещение, либо просто муляж. Так же можно проверить какие-либо декоративные элементы интерьера», — посоветовал он.
По словам Ситнова, в глаза такие устройства обычно не бросаются и найти их можно, только если вскрыть предполагаемое место установки камеры вручную.
«Лучше начать осмотр с кабель-каналов, которые могут быть расположены по квартире. Если увидите какой-то провод, который неизвестно куда уходит, то, возможно, там как раз и идет проводка к камере», — добавил он.
Собеседник 360.ru рекомендовал проверить и двусторонние зеркала: если через них никто не подсматривает, то при соприкосновении пальцев между объектом и его отражением останется небольшое расстояние.
Подробнее о том, законна ли установка скрытых камер в съемном жилье, читайте в нашей статье.