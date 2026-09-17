IT-специалист назвал самые частые места установки скрытых камер

Наиболее часто системы скрытого видеонаблюдения встраивают в муляжную систему освещения. На это 360.ru указал преподаватель программирования и IT-специалист Кирилл Ситнов.

«Либо тускло светящееся освещение, либо просто муляж. Так же можно проверить какие-либо декоративные элементы интерьера», — посоветовал он.

По словам Ситнова, в глаза такие устройства обычно не бросаются и найти их можно, только если вскрыть предполагаемое место установки камеры вручную.

«Лучше начать осмотр с кабель-каналов, которые могут быть расположены по квартире. Если увидите какой-то провод, который неизвестно куда уходит, то, возможно, там как раз и идет проводка к камере», — добавил он.

Собеседник 360.ru рекомендовал проверить и двусторонние зеркала: если через них никто не подсматривает, то при соприкосновении пальцев между объектом и его отражением останется небольшое расстояние.

Подробнее о том, законна ли установка скрытых камер в съемном жилье, читайте в нашей статье.