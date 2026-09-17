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    OpenAI раскрыла «вызывающие беспокойство» случаи неподчинения ИИ-моделей

    Фото: 360.ru

    Компания OpenAI опубликовала отчеты, в которых говорится о шести новых случаях неожиданного или вызывающего беспокойство поведения нейросетевых моделей. Также организация представила правила, по которым планирует сообщать о подобных ситуациях.

    Компания привела случаи, произошедшие за последние полгода. В одном из-них ИИ-модель вставляла в свои же заметки посторонние указания, в том числе требовала не соблюдать обычные ограничения.

    Также она учила скрывать ошибки, выложила файл в Сеть без спроса, делилась файлами через публичные сайты и переписывалась через рабочий репозиторий.

    У пользователя из Калифорнии ИИ-модель нашла в открытом доступе чужой API-ключ и использовала его без разрешения. Когда данные не получилось достать, нейросеть соврала — она их выдумала и выдала за настоящие.

    Ранее директор Центра компетенций ИИ АНО «Цифровые платформы» Алексей Маркелов высказал мнение, что ведущие ИИ-лаборатории не станут замедлять технологии. Вместо этого они введут стандартизацию и сертификацию.