С помощью роботов будут создавать сеть «умных» дорог по всей России

Беспилотные технологии в дорожной отрасли постепенно переходят от экспериментальных проектов к практическим инструментам строительства. Об этом заявил генеральный директор «Газпромнефть — Дорожное строительство» Михаил Поздняков.

Он отметил, что беспилотные технологии помогают профессионалам быстрее собирать и обрабатывать данные при проектировании, а также точнее контролировать ход работ и значительно сокращать сроки реализации проектов.

«В перспективе роботизированные системы могут стать основой умных дорог по всей стране», — подчеркнул Поздняков.

Специализированное предприятие «Газпром нефти» — «Газпромнефть — Дорожное строительство» — стало участником консорциума по развитию роботизированных технологий в дорожно-транспортной сфере. Соглашение о сотрудничестве стороны подписали на конференции.

Участники консорциума планируют вместе исследовать, разрабатывать и внедрять цифровые и роботизированные технологии. Также они изучат вопрос развития образовательных инструментов, включая технологии виртуальной и дополненной реальности, создание тренажеров дорожно-строительной техники.