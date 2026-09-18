С помощью роботов будут создавать сеть «умных» дорог по всей России
Беспилотные технологии в дорожной отрасли постепенно переходят от экспериментальных проектов к практическим инструментам строительства. Об этом заявил генеральный директор «Газпромнефть — Дорожное строительство» Михаил Поздняков.
Он отметил, что беспилотные технологии помогают профессионалам быстрее собирать и обрабатывать данные при проектировании, а также точнее контролировать ход работ и значительно сокращать сроки реализации проектов.
«В перспективе роботизированные системы могут стать основой умных дорог по всей стране», — подчеркнул Поздняков.
Специализированное предприятие «Газпром нефти» — «Газпромнефть — Дорожное строительство» — стало участником консорциума по развитию роботизированных технологий в дорожно-транспортной сфере. Соглашение о сотрудничестве стороны подписали на конференции.
Участники консорциума планируют вместе исследовать, разрабатывать и внедрять цифровые и роботизированные технологии. Также они изучат вопрос развития образовательных инструментов, включая технологии виртуальной и дополненной реальности, создание тренажеров дорожно-строительной техники.
В состав нового отраслевого объединения вошли «Газпромнефть — Дорожное строительство», ФАУ «РОСДОРНИИ» и Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ), Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта» и «Р.О.С.АСФАЛЬТ», рыбинский завод «Дорожных машин».
Технологии помогут сделать более эффективной подготовку квалифицированных специалистов с навыками, важными для этого направления.
Президент ассоциации «Цифровая эра транспорта» Александр Семкин назвал единую цифровую среду ключевым элементом развития автономной дорожной техники.
«Совместно с дорожно-строительными компаниями мы обеспечим интеграцию данных с беспилотных машин в цифровую платформу контроля укладки дорожной одежды, — подчеркнул он.
Семкин обратил внимание, что внедрение технологий создаст основу для тиражирования таких решений по всей России.
Президент Ассоциации производителей и потребителей асфальтобетонных смесей «Р.О.С.АСФАЛЬТ» Николай Быстров заявил, что в вопросе использования высокоавтоматизированной техники в дорожном строительстве потребуется комплексный подход.
«Новые технологии диктуют необходимость опережающей стандартизации — актуализации действующих и разработки новых стандартов, формирования актуальных образовательных программ и создания принципиально иной цифровой среды для реализации дорожных проектов», — уточнил он.
По словам Быстрова, по этой причине отраслевое объединение будет выстраивать эту экосистему — от производства материала до укладки покрытия и фиксации итогового результата на цифровой платформе.