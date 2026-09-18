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    С помощью роботов будут создавать сеть «умных» дорог по всей России

    Пресс-служба компании «Газпром нефть»
    Фото: Пресс-служба компании «Газпром нефть»

    Беспилотные технологии в дорожной отрасли постепенно переходят от экспериментальных проектов к практическим инструментам строительства. Об этом заявил генеральный директор «Газпромнефть — Дорожное строительство» Михаил Поздняков.

    Он отметил, что беспилотные технологии помогают профессионалам быстрее собирать и обрабатывать данные при проектировании, а также точнее контролировать ход работ и значительно сокращать сроки реализации проектов.

    «В перспективе роботизированные системы могут стать основой умных дорог по всей стране», — подчеркнул Поздняков.

    Специализированное предприятие «Газпром нефти» — «Газпромнефть — Дорожное строительство» — стало участником консорциума по развитию роботизированных технологий в дорожно-транспортной сфере. Соглашение о сотрудничестве стороны подписали на конференции.

    Участники консорциума планируют вместе исследовать, разрабатывать и внедрять цифровые и роботизированные технологии. Также они изучат вопрос развития образовательных инструментов, включая технологии виртуальной и дополненной реальности, создание тренажеров дорожно-строительной техники.

    Пресс-служба компании «Газпром нефть»
    Фото: Пресс-служба компании «Газпром нефть»

    В состав нового отраслевого объединения вошли «Газпромнефть — Дорожное строительство», ФАУ «РОСДОРНИИ» и Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ), Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта» и «Р.О.С.АСФАЛЬТ», рыбинский завод «Дорожных машин».

    Технологии помогут сделать более эффективной подготовку квалифицированных специалистов с навыками, важными для этого направления.

    Президент ассоциации «Цифровая эра транспорта» Александр Семкин назвал единую цифровую среду ключевым элементом развития автономной дорожной техники.

    «Совместно с дорожно-строительными компаниями мы обеспечим интеграцию данных с беспилотных машин в цифровую платформу контроля укладки дорожной одежды, — подчеркнул он.

    Семкин обратил внимание, что внедрение технологий создаст основу для тиражирования таких решений по всей России.

    Пресс-служба компании «Газпром нефть»
    Фото: Пресс-служба компании «Газпром нефть»

    Президент Ассоциации производителей и потребителей асфальтобетонных смесей «Р.О.С.АСФАЛЬТ» Николай Быстров заявил, что в вопросе использования высокоавтоматизированной техники в дорожном строительстве потребуется комплексный подход.

    «Новые технологии диктуют необходимость опережающей стандартизации — актуализации действующих и разработки новых стандартов, формирования актуальных образовательных программ и создания принципиально иной цифровой среды для реализации дорожных проектов», — уточнил он.

    По словам Быстрова, по этой причине отраслевое объединение будет выстраивать эту экосистему — от производства материала до укладки покрытия и фиксации итогового результата на цифровой платформе.