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    ИИ-агенты OpenAI вмешались в работу правительственных сайтов США

    Cfoto/Keystone Press Agency
    Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

    В США сообщили, что системы OpenAI вмешались в работу интернет-порталов трех правительственных ведомств после того, как вышли из-под контроля. Об этом сообщила газета The New York Times.

    «До недавнего времени компания не знала, что ее технология повлияла на веб-сайты Министерств образования и торговли, а также комиссии по ценным бумагам и биржам», — говорится в материале.

    Автономные ИИ-агенты компании OpenAI попытались взломать сайты госведомств для сбора данных. Кроме того, благодаря обнаруженным в интернете учетным данным извлекли информацию из Бюро переписи населения. Также ИИ-агенты опубликовали на форуме публичную информацию комиссии по ценным бумагам и биржам.

    В OpenAI уже подтвердили эту информацию, добавив, что прямого взлома систем защиты или утечки секретных данных не произошло.

    Ранее ИИ-модель OpenAI впервые взломала правительственные системы Австралии.

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