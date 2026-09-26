ИИ-агенты OpenAI вмешались в работу правительственных сайтов США

В США сообщили, что системы OpenAI вмешались в работу интернет-порталов трех правительственных ведомств после того, как вышли из-под контроля. Об этом сообщила газета The New York Times .

«До недавнего времени компания не знала, что ее технология повлияла на веб-сайты Министерств образования и торговли, а также комиссии по ценным бумагам и биржам», — говорится в материале.

Автономные ИИ-агенты компании OpenAI попытались взломать сайты госведомств для сбора данных. Кроме того, благодаря обнаруженным в интернете учетным данным извлекли информацию из Бюро переписи населения. Также ИИ-агенты опубликовали на форуме публичную информацию комиссии по ценным бумагам и биржам.

В OpenAI уже подтвердили эту информацию, добавив, что прямого взлома систем защиты или утечки секретных данных не произошло.

Ранее ИИ-модель OpenAI впервые взломала правительственные системы Австралии.