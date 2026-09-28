Боевой лазер против беспилотников испытали в Ленинградской области

Мобильную лазерную установку для борьбы с беспилотниками испытали в Ленинградской области. В проверке нового комплекса участвовали военнослужащие службы радиационной, химической и биологической защиты Северо-Западного округа Росгвардии, сообщила пресс-служба ведомства.

Установленный на внедорожном автомобиле лазер применяли против коптеров в условиях, которые организаторы испытаний приблизили к боевым. Росгвардейцы работали совместно с представителями военно-промышленного комплекса.

Во время испытаний специалисты оценивали возможности установки против беспилотников разных моделей. Дроны маневрировали на различных высотах и скоростях, а также находились на разном удалении от лазерного комплекса.

В апреле ТАСС со ссылкой на разработчика сообщал об испытаниях другой лазерной системы противодействия беспилотникам — LazerBuzz проекта «Посох». Тогда разработчики заявили, что комплекс смог поразить беспилотник самолетного типа на расстоянии 1,5 километра.