Подборщик масел от российского производителя настроили под пробки и климат

«Газпромнефть — смазочные материалы» сделала цифровой подборщик масел более персонализированным. Теперь систему можно настроить под индивидуальный стиль вождения и экстремальные условия эксплуатации авто.

Пользователи смогут выбрать оптимальное масло в мороз или жару, при езде по бездорожью, в спортивном режиме или во время пробок. Инструмент создали как для обычных водителей, так и для специалистов транспортных предприятий. Это обновление стало частью масштабной работы по развитию цифровых сервисов компании.

Система позволяет найти не только моторные, но и трансмиссионные масла, а также гидравлические, тормозные и охлаждающие жидкости. Искать продукты можно по марке и модели автомобилей, а также по классу вязкости и требованиям автопроизводителей.

Подборщик работает с 2023 года на сайтах Gazpromneft и G-Energy. Сервис позволяет сразу купить нужный продукт на маркетплейсе или в розничном магазине, подобрав удобную точку и контакты на интерактивной карте. Здесь же можно записаться на замену масла.

Система доступна со смартфонов, ПК, а также на терминалах самообслуживания АЗС компании: водители получили возможность подбирать, покупать и менять смазочные материалы прямо в дороге.

По словам заместителя гендиректора «Газпромнефть — смазочные материалы» Николая Дорошенко, за последние годы выбор масла и технических жидкостей для машин стал сложнее: меняются конструкции двигателей, требования автопроизводителей и сами сценарии эксплуатации. Универсального совета в таких условиях уже недостаточно.

«Когда вы приезжаете на СТО, мастер, исходя из своего опыта, рекомендует вам тот или иной продукт. Здесь происходит то же самое, только за считаные секунды и онлайн», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что энергетики из разных стран высоко оценили российские трансформаторные масла.