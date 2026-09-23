360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Разработчик Душкин обозначил, что сотрудникам IT-компаний нужна психологическая поддержка

    Разработчик систем искусственного интеллекта Роман Душкин считает, что опасения сотрудников из-за работы над ИИ могут быть связаны с «магическим мышлением». При этом компаниям следует заботиться об их психологическом состоянии, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

    По словам Душкина, работа с искусственным интеллектом в некоторых случаях влияет на психику. Например, специалисты по разметке данных могут сталкиваться с противозаконными изображениями при обучении нейросетей.

    Эксперт считает, что СМИ способны усиливать страх перед ИИ. Он назвал тревожные мысли о возможных последствиях работы над технологией проявлением «магического мышления» и отметил, что от них не защищает даже инженерное образование. Душкин предложил компаниям оказывать сотрудникам психологическую поддержку и проводить осмотры.

    Читайте также

    «Технологию уже обкатали». ИТ-специалист Ситнов оценил первый складной iPhone

    Vernon Yuen/Keystone Press Agency

    «Белке в глаз». Ростех рассказал о новом стрелковом комплексе

    Apple презентовала новые модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max в четырех цветах

    Vernon Yuen/Keystone Press Agency

    Telegram ограничил доступ более к 100 тысячам групп и каналов

    Pogiba Alexandra/news.ru

    Экс-сотрудник Google DeepMind заявил, что ИИ может погубить человечество

    Avishek Das/Keystone Press Agency

    Новое российское масло защитит газопоршневые энергоустановки

    Apple сложила iPhone пополам. Что еще показали в Купертино на презентации

    Andrej Sokolow/dpa

    Названы профессии, представители которых потеряют в зарплате из-за ИИ

    Pan Yulong/Xinhua

    Россиянам посоветовали смартфоны для подключения к 5G

    Не изнашивается и не тратит энергию: когда на самом деле нужно выключать ПК?

    Подборщик масел от российского производителя настроили под пробки и климат

    Стоян Васев

    Код — уже не главное. Преподаватели вузов предсказали будущее программистов