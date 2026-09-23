Разработчик Душкин обозначил, что сотрудникам IT-компаний нужна психологическая поддержка

Разработчик систем искусственного интеллекта Роман Душкин считает, что опасения сотрудников из-за работы над ИИ могут быть связаны с «магическим мышлением». При этом компаниям следует заботиться об их психологическом состоянии, сообщает радиостанция «Говорит Москва» .

По словам Душкина, работа с искусственным интеллектом в некоторых случаях влияет на психику. Например, специалисты по разметке данных могут сталкиваться с противозаконными изображениями при обучении нейросетей.

Эксперт считает, что СМИ способны усиливать страх перед ИИ. Он назвал тревожные мысли о возможных последствиях работы над технологией проявлением «магического мышления» и отметил, что от них не защищает даже инженерное образование. Душкин предложил компаниям оказывать сотрудникам психологическую поддержку и проводить осмотры.